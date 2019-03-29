Около Т11 млн внесли казахстанцы в ЕНПФ в рамках уплаты ЕСП с начала 2019 года

Астана. 29 марта. КазТАГ – Около Т11 млн внесли казахстанцы в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в рамках уплаты единого совокупного платежа (ЕСП) с начала 2019 года, сообщает пресс-служба фонда.

«С начала 2019 года в ЕНПФ в рамках уплаты ЕСП поступило 21 986 взносов на 19 605 ИПС (индивидуальных пенсионных счетов – КазТАГ) на общую сумму Т10,7 млн (Т4,7 млн поступило от жителей городов областного и республиканского значения, более Т5,9 млн перечислили жители других населенных пунктов)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В ЕНПФ уточнили, что сумма взносов в рамках уплаты ЕСП за февраль 2019 года выросла в 3,1 раза по сравнению с январем.

«Также почти в 3,5 раза увеличилось количество взносов по ЕСП и в 3,4 раза количество ИПС, на которые эти взносы поступают», — добавили в фонде.