Астана. 29 марта. КазТАГ – Почти на Т116 млн увеличились пенсионные накопления казахстанцев с начала 2019 года, сообщает пресс-служба АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«Общая сумма пенсионных накоплений на 1 марта 2019 года составила Т9,49 трлн, увеличившись с начала года на Т115,8 млн. Из них по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) сумма накоплений составила Т9,29 трлн (97,8 % от общей суммы). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила Т204,9 млдр (2,2 % от всех накоплений), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила Т1,9 млрд (0,02 %)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по всем видам взносов ЕНПФ, как отмечается, превысило 10,4 млн единиц.

«Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ с начала года составил Т12,1 млрд. Доходность пенсионных накоплений за последние 12 месяцев (февраль 2018 года – февраль 2019 года) составила 11% при инфляции за аналогичный период 4,8%. Таким образом реальная доходность пенсионных активов продолжает оставаться положительной», — заверили в ЕНПФ.

По данным фонда, пенсионные выплаты за два месяца 2019 года составили порядка Т43 млрд, в том числе переводы в страховые организации – Т4,4 млрд, выплаты по возрасту – Т28,3 млрд.

«Для сравнения – за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено Т62,8 млрд, из них в страховые организации Т2,6 млрд», — отметили в фонде.