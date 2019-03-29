Талдыкорган. 29 марта. КазТАГ — Служебное расследование начато в отношении акима Талдыкоргана, передает корреспондент агентства.

«По поручению акима Алматинской области (Амандыка Баталова – КазТАГ) начато служебное расследование в отношении акима Талдыкоргана (Дастана Шалтабаева – КазТАГ)», — сообщил в пятницу руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

На вопрос, о причастности задержанного в Алматы водителя к акиму Талдыкоргана, руководитель пресс-службы отметил, что он не может «подтвердить либо опровергнуть информацию».

«Заявление специальное будет сделано после окончания служебного расследования», — сказал Жукел.

Отметим, что ранее в ряде СМИ допускалась возможность родственных отношений задержанного водителя с акимом Талдыкоргана.

Напомним, 28 марта в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что в багажнике легковушки в Алматы нашли травматический пистолет марки «Байкал» и отдельный короб с патронами к нему, чужие государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ – 007 TTD 02 и 055 TTD 05), одну рацию, пачки валютных купюр номиналом $100 не для обращения.

Полицейские отмечали, что при проверке документов, у водителя авто не оказалось при себе водительского удостоверения и каких-либо документов на транспортное средство. Отмечалось, что откуда и кому принадлежат найденные в багажнике предметы, водитель пояснить не смог, ссылаясь, что автомашина не его. В полиции отметили, что по приезду на место владельца авто, он также сообщил, что какое-либо отношение к предметам, обнаруженным в багажнике его автомобиля, не имеет.

Далее, как сообщали в ДП Алматы, выяснилось, что машина снята с учета и не зарегистрирована должным образом. Помимо, «букета» административных правонарушений на транспорте, выявлено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия) УК РК.

В ДП уточняли, что на водителя и владельца Toyota составлены административные протоколы, автомобиль водворили на штрафстоянку, всех задержанных доставили в УП Медеуского района для дальнейшего разбирательства.