Многомиллионная недвижимость в штате Нью-Йорк использовалась Храпуновым и экс-советником Трампа для отмывания денег – СМИ

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Объект недвижимости стоимостью 5 млн долларов в городе Сиракузы в штате Нью-Йорк использовался экс-акимом Виктором Храпуновым и экс-советником президента США Дональда Трампа Феликсом Сатером для отмывания денег, похищенных экс-главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым, сообщает информационный портал Syracuse.com.

«Объект недвижимости, имеющий одну из худших задолженностей по налогам, принадлежит компании, которая, по всей вероятности, связана с коррупционным скандалом в Казахстане. Огромный, разрушенный вандалами бывший Сиракузский центр развития в западной части города с 2013 года принадлежит Syracuse Center LLC, которой, как считалось, владеет Еврейская торговая школа в Калифорнии. Но оказывается, что центр на самом деле принадлежит компании, которая по утверждению казахстанских чиновников, является подставной корпорацией, созданной для сокрытия десятков миллионов похищенных долларов – холдингу Triadou SPV, зарегистрированному в Люксембурге и имеющему офис в Швейцарии», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по утверждению властей Алматы, Triadou является одной из многих иностранных подставных компаний, созданных бывшим мэром города Виктором Храпуновым и его семьей для отмывания 300 миллионов долларов, похищенных из городского бюджета во время его пребывания в должности с 1997 по 2004 год.

«В исковом заявлении в окружном суде США в южном округе Нью-Йорка Алматы утверждает, что подставные компании использовали «грязные» деньги для покупки недвижимости в Соединенных Штатах, включая бывший Сиракузский центр развития. Алматы просил заморозить получение прибыли от продажи любой недвижимости холдингом Triadou, в том числе от продажи недвижимости в Сиракузах», — отмечается в публикации.

Как пишет издание, Алматы, крупнейший город Казахстана с населением 1,8 млн человек, заявил, что в 2008 году правоохранительные органы Казахстана начали серию расследований в отношении семьи Храпунова на основании утверждений о том, что он злоупотребил своим положением по передаче государственных активов себе и членам своей семьи, направив эти активы в иностранные холдинговые компании. Triadou также обвиняли в том, что он использовал присвоенные деньги для покупки бывшей гостиницы в Манхэттене и медицинского центра Кабрини в Нью-Йорке.

«Город Сиракузы собирается конфисковать бывший Сиракузский центр развития по адресу 800 Wilbur Ave за неуплату налогов в сумме 765 089 долларов. Однако выполнение этого решения идет медленно, поскольку непонятно, кому именно принадлежит здание», — говорится в публикации.

Приют для душевнобольных

Построенный на месте бывшего интерната для психически больных 19-го века, центр занимает 48 акров на крутом зеленом холме на полпути между Уилбур-авеню и зоопарком Розамонд Гиффорд. Из него открывается впечатляющий вид на город Сиракузы.

ООО «Сиракузский Центр» приобрело бывший интернат для детей и взрослых с задержкой развития площадью 628 808 квадратных футов на аукционе по банкротству за $2,1 млн в 2013 году. По данным городского департамента финансов, с января 2016 года компания не оплатила ни цента за налоги на недвижимость.

В начале 1970-х годов штат Нью-Йорк открыл на месте бывшего приюта для душевнобольных Сиракузскую государственную школу, и закрыл ее в 1998 году в связи с размещением инвалидов в небольших жилых домах в общинах. Штат Нью-Йорк продал центр Syracuse Resort Development Inc. в 2008 году за $2,2 млн.

Инвесторы Лонг-Айленда, стоящие за Syracuse Resort, сначала поговаривали о том, чтобы превратить его в санаторий для инвалидов, а затем выразили желание перестроить его в бизнес-парк, но эти идеи так и остались нереализованными.

В 2010 году было выдвинуто предложение о сдаче объекта в аренду Сиракузскому городскому школьному округу для использования в качестве временного учебного помещения, но оно также закончилось ничем. Вскоре после этого Syracuse Resort объявил о банкротстве, в результате чего ООО «Сиракузский Центр» приобрело имущество в 2013 году.

Разыскивается владелец

Истинное право собственности на Сиракузский центр всегда было чем-то загадочным, поскольку в соответствии с законодательством США владельцы компаний с ограниченной ответственностью не обязаны раскрывать свою личность.

Интригу усилили действия человека, который подал заявку на Сиракузский Центр на аукционе в апреле 2013 года в здании суда округа Онондага. После выиграша заявки в размере $2,1 млн, он бежал от репортеров, отказываясь назвать свое имя и закрывая лицо своим iPad.

Издание McClatchy DC в 2017 году идентифицировало таинственного человека как нью-йоркского разработчика недвижимости Феликса Сатера, бывшего советника Дональда Трампа.

БТА Банк, когда-то один из крупнейших банков в Казахстане, утверждал, что Сатер и Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова, помогли отмыть часть $4 млрд, украденных у банка его бывшим главой Мухтаром Аблязовым, инвестировав деньги в Соединенные Штаты.

Согласно протоколам судебных заседаний в судах США, в сентябре 2013 года Сатер, гражданин США, родившийся в России, подписал документ, разрешающий открытие бизнес-счета для Сиракузского центра. В документе Сатер назвал себя одним из руководителей Сиракузского центра.

В тот же день раввин Майер Шмуклер, основатель и директор Еврейской торговой школы в Гранада Хиллз, Калифорния, позвонил репортеру syracuse.com, чтобы сообщить, что за той самой компанией с ограниченной ответственностью стояла Еврейская торговая школа.

Шмуклер заявил, что школа может открыть на этом месте свой кампус. При этом он добавил, что сам он не видел здание и попытается передать его другому покупателю, если планы по развитию Школы окажутся трудно выполнимыми.

С 2017 года никаких перестроек здания не производилось. В 2017 году McClatchy DC сообщил, по словам Шмуклера, у него никогда не было права собственности на это имущество.

Сиракузский центр продолжает указываться в налоговых отчетах округа Онондага как владелец имущества, однако во время налоговой проверки в 2016 году Сиракузский Центр обозначил себя и Triadou как владельцев недвижимости.

В этом году городской департамент по оценке снизил оценочную рыночную стоимость объекта с $5,3 млн до $3,5 млн, увидев, какой ущерб нанесли вандалы с тех пор, как охранная фирма, управлявшая имуществом, отказалась от дальнейшего сотрудничества, так и не получив оплату за свою работу.

В финансовом отчете за 2013 год Triadou сообщил, что холдинг был сформирован 12 сентября 2012 года для «приобретения, управления и владения долями в недвижимости в США». В нем говорилось, что он полностью принадлежит швейцарской компании SDG Capital в Женеве. Она включила собственность в Сиракузах в качестве одной из своих инвестиций, приобретя ее через свою американскую холдинговую компанию Argon Holding Corp.

Triadou заявил, что планирует перестроить собственность в Сиракузах в партнерстве с местным застройщиком в студенческое общежитие, которое может быть продано институциональному инвестору. Отмечая, что объект находится примерно в двух милях от Сиракузского университета, холдинг похвастался, что у него «уже есть 600 парковочных мест, бассейн, комнаты отдыха, спортзал и обширная жилая инфраструктура». По расчетам холдинга, это должно было принести ему прибыль в размере около $5 млн.

В 2016 году Triadou выставил недвижимость на продажу. Согласно судебным протоколам, он временно снял объект с продажи в 2017 году, отклонив предложение потенциального покупателя на сумму $3,5 млн.

Риэлторская компания CBRE снова выставила объект на продажу, но уже за $3,5 млн, представив его как потенциальный дом престарелых.

В настоящий момент объект является заброшенным, вандалы разбили почти все его сотни окон, порвали потолочные панели, вырвали проводку и осветительные приборы, и нарисовали граффити на его стенах, внутри и снаружи.

Около 6.00 18 марта на третьем этаже здания вспыхнул пожар. Он был вскоре потушен и не нанес серьезного ущерба. Однако, представители пожарной охраны заявили, что кто-то преднамеренно устроил поджог в двух местах в технических помещениях здания, где не работает ни сигнализация, ни система пожаротушения. После пожара власти города заколотили двери и окна центра. Но через несколько дней кто-то их опять открыл.

Городские власти надеются найти покупателя, желающего перестроить собственность. Тем не менее, город не сможет продать этот объект, пока решится вопрос с его владельцем.