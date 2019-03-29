Театр им. Лермонтова обещают не передавать в собственность города Алматы

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Театр им. М. Лермонтова не планируется передавать в собственность города Алматы, сообщается в ответе министерства культуры и спорта (МКС) на официальный запрос МИА КазТАГ.

«РГКП «Государственный академический русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова» находится в ведении МКС РК и передача данного театра в собственность города Алматы не предусматривается», — говорится в ответе МСК на запрос агентства в пятницу.

Отмечается, что в планах театра на текущий год – выпуск четырех новых постановок и проведение гастрольных поездок.

Также четыре новые постановки ожидаются и в столичном русском театре драмы им. М. Горького

«Здание Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького является памятником истории и культуры и находится под защитой государства, в настоящее время там ведутся ремонтно-реставрационные работы», — уточняют в ведомстве.

Напомним, в марте 2018 года пять государственных театров, находящихся в Алматы, в том числе и театр им. Лермонтова, получили извещение от акимата о передаче их в собственность города. Их директора возмутились предполагаемому понижению статуса с республиканского до городского.

«Управление культуры и архивов Алматы сделало рассылку театрам, где запросило информацию о сумме содержания зданий театров в год, зарплате сотрудников, когда в последний раз мы делали ремонт и требуется ли ремонт зданиям на данный момент. Это они объяснили подготовкой постановления о передаче театров в собственность города Алматы», — пояснял тогда ситуацию директор театра им. Лермонтова Юрий Якушев.

Так же он сообщал, что за годы независимости республиканские театры пытались забрать в собственность города четыре раза.

Тогда в МКС опровергли информацию о том, что город заберет себе в пользование государственные театры, заявив, что извещения местные чиновники разослали в театры, не согласовав с министерством.