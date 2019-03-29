Воспитателей дома-интерната в Атырау подозревают в регулярных избиениях детей-инвалидов

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Атырау. 29 марта. КазТАГ – Воспитателей дома-интерната в Атырау подозревают в регулярных избиениях детей-инвалидов, передает корреспондент агентства.

«В прокуратуре области обсуждены результаты проверки в деятельности Школы-интерната для детей с нарушениями речи города Атырау. В интернате, где постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей, прокурорами выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении детей-инвалидов. Воспитатели интерната на протяжении длительного времени избивали детей и заставляли их работать», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области в пятницу.

В надзорном органе пояснили, что в силу ограниченных физических возможностей, дети не могли рассказать об этом никому.

«Их не сдерживали даже камеры видеонаблюдения. К сожалению, установили лишь записи с декабря 2018 года по январь текущего года, но и этого оказалось достаточно для начала досудебного расследования», — отметил прокурор области Ернат Сыбанкулов.

Расследование проводится органами полиции по части 2 статьи 140 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РК.

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«Имевшие отношение к жестокому обращению с детьми работники учреждения отстранены от занимаемых должностей. Дело на контроле прокурора области», — подчеркнули в надзорном органе.

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