Киберугрозы заставляют финансовый рынок защищаться и развиваться 29.03.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 120 0 Эксперт по финансовым технологиям Марат Бекжанов об информационной безопасности финансовых организаций и клиентуры Похожие материалы: Международные резервы Казахстана на конец февраля 2019 года достигли $88,2 млрд — Досаев Нацбанк РК оставит за собой право проводить сглаживающие интервенции на валютном рынке Условия ужесточения денежно-кредитной политики назвал Досаев Нацбанк РК обещает сохранить режим инфляционного таргетирования и снизить инфляцию до 3% «США оказывают беспрецедентное закулисное давление на Астану». «Переименования в Казахстане: как избежать конфликтов на этой почве?». «Секс-рынок Казахстана оценивается в миллиарды тенге». «Жители села на границе с Узбекистаном против «обмена территориями»