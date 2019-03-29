Нур-Султан – это гигантский памятник государственности под открытым небом 29.03.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 105 0 Культуролог Ельдес Сейткемел о мифологической нагрузке нового названия столицы Казахстана Похожие материалы: Продолжить разъяснение решения о переименовании столицы поручил Токаев Маслихат Астаны поддержал переименование столицы в Нур-Султан Токаев подписал поправки в конституцию: столица Казахстана Нур-Султан Абаев: Мы будем развивать новый бренд с огромным потенциалом – «Нур-Султан» Как будут называться жители Астаны после переименования столицы в Нур-Султан, рассказал Султанов