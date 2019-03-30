Астана. 30 марта. КазТАГ — Более суток тушили крупный пожар в Алматинской области, сообщает пресс-служба погранслужбы (ПС) КНБ РК.

«29 марта в 11.40 часов от дежурного по пожарной части Уйгурского района в Чунджинский пограничный отряд поступила информация о возгорании сухостоя в местности Арасан (база отдыха Рахымжан, около 50 км от населенного пункта Чунджа). В 12.00 от погранотряда был направлен пожарный расчет для оказания помощи расчетам пожарной части. В результате совместной работы очаг возгорания площадью 9 га удалось ликвидировать, (…) но из-за ветра в 500 м западнее от места первого очага возник второй площадью 4 га, который также был ликвидирован. Ориентировочно, ликвидация возгорания пожарной частью начата еще в 17.00 28 марта, а закончена в 19.30 29 марта года. Таким образом борьба с пожаром длилась больше суток», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как уточняется, в общей сложности пограничниками было сделано 5 рейсов для восполнения запасов воды (по 4 куб. м).