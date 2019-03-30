Казахстан и Испания ведут переговоры по открытию прямых рейсов

Астана. 30 марта. КазТАГ — Казахстан и Испания ведут переговоры по открытию прямых авиарейсов, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) МИИР РК.

«В Мадриде состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Испании по вопросам воздушного сообщения между странами. По итогам переговоров председателем КГА МИИР РК Талгатом Ластаевым был подписан соответствующий межправительственный документ, который создает правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между Казахстаном и Испанией. Так, назначенные авиакомпании обеих сторон получили право выполнять 7 регулярных пассажирских и комбинированных рейсов в неделю на любом типе воздушного судна, а также 7 регулярных чисто грузовых рейсов неделю на любом типе воздушного судна», — сообщили в КГА в субботу.

Вместе с тем, по данным комитета, назначенным авиакомпаниям предоставлено право вступать в код-шер соглашения между собой и авиакомпаниями третьих стран.

«В планах казахстанских и испанских авиакомпаний есть открытие рейсов между Казахстаном и Испанией», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 30 января в ходе расширенного заседания правительства первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил бывшему в то время главе МИИР РК Женису Касымбеку решить вопрос по прямым рейсам в США и Японию.

5 февраля сообщалось, что авиарейсы по четырем крупным направлениям планируют запустить в Казахстане в 2019 году.

26 марта стало известно, что во II полугодии 2019 года авиакомпанией Air Astana планируется запуск прямого авиасообщения между Астаной и Токио с частотой два рейса в неделю на воздушном судне Boeing 767.