Студентка из Казахстана найдена мертвой в Турции

Алматы. 30 марта. КазТАГ — Студентка из Казахстана Елдана Кахарман найдена мертвой в Турции, сообщает турецкий телеканал CNN Turk.

«21-летняя студентка из Казахстана Елдана Кахарман была найдена мертвой в собственном доме. Инцидент произошел в районе Элязыг на востоке Турции», — говорится в сообщении.

Согласно данным информагентства, студентка работала на местном телеканале.

Как сообщается, девушку обнаружила ее подруга, которая и сообщила в полицию и вызвала бригаду скорой помощи, которая по приезду констатировала смерть девушки.

По предварительной версии, студентка покончила с собой. Тело было направлено на вскрытие.

Известно, что семья Элданы Кахарман проживает в Казахстане.