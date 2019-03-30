О погоде в Казахстане на ближайшую неделю рассказали синоптики

Астана. 30 марта. КазТАГ — О погоде в Казахстане с 30 марта по 5 апреля рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства.

«Согласно недельному синоптическому прогнозу, с 30 марта по 5 апреля на большей части территории Казахстана ожидается повышение дневных и ночных температур воздуха. Прогнозируются выпадение обильных смешанных осадков (снег/дождь) в ЗКО до 10 мм, Атырауской, Костанайской, Актюбинской, СКО, ВКО, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областях – до 14-20 мм. В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях пройдут дожди до 15-20 мм», — говорится в еженедельном гидрологическом прогнозе, распространенном в субботу.

Также сообщается, что в период с 21 марта по 28 марта по обработанным «Казгидромет» снимкам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) спутников NASA площадь покрытия снегом территории Казахстана сократилась на 25% – с 55% до 30%.

«Объемы влагозапасов в бассейнах равнинных рек СКО, ЗКО и Акмолинской областей сократились в среднем на 40-60%, Костанайской, Актюбинской и Карагандинской областей – на 70-85%. С выходом южных циклонов, повышением дневных температур и частично ночных температур воздуха, выпадением осадков в виде дождя 27-28 марта до 13 мм повлекло к интенсивному таянию снега, формированию талых стоков и подтоплению пойменных участков рек в Карагандинской области на реках Жаман-Сарысу, Талды-манак и Матак», — отмечается в сообщении.

Синоптики отметили, что оправдываемость еженедельного гидрологического прогноза по равнинным рекам составила 85%.