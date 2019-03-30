Казахстанец выиграл кубок мира по самбо

Новости 92 0
Чтобы не нарушать закон можно его изменить Чтобы не нарушать закон можно его изменить
1062

Астана. 30 марта. КазТАГ Казахстанский спортсмен Баглан Ибрагим стал победителем кубка мира по самбо, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики.

«В московском спортивном комплексе Лужники состоялся финал Кубка Мира по самбо на призы Анатолия Харлампиева, по итогам которого спортсмен Центрального спортивного клуба армии Баглан Ибрагим завоевал золотую медаль в весовой категории до 52 кг», — говорится в сообщении.

«Армеец показал отличную борьбу и физическую подготовку. Хочу отметить, что прошедший турнир является одним из престижнейших соревнований после чемпионата мира. Теперь нас ждут усердные тренировки к чемпионату Казахстана, который пройдет в городе Семей с 4 по 8 апреля текущего года», — рассказал начальник штатной команды ЦСКА по самбо Асан Мамбеткулов.

Более 250-ти сильнейших атлетов из 40 стран мира боролись за призовые места в 15 весовых категориях по-спортивному и боевому самбо. Ибрагим является победителем Азиатских игр 2018 года, прошедших в Индонезии.

Похожие материалы:

  1. Казахстан выиграл суд против итальянцев по иску на $20,3 млн из-за проекта «Алматы–Хоргос»
  2. «Барыс» – во втором круге «плэй-офф» КХЛ, шахматисты Казахстана в компании сильнейших команд мира, успех юных шпажистов на чемпионате Азии и старт футбольного чемпионата РК
  3. Ким Чен Ын больше выиграл от встречи с Дональдом Трампом
  4. Айдова на Кубке мира по конькобежному спорту установила новый рекорд Казахстана
  5. Еще два «золота» завоевали казахстанские спортсмены на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Новости партнеров

Загрузка...