Казахстанец выиграл кубок мира по самбо

Астана. 30 марта. КазТАГ – Казахстанский спортсмен Баглан Ибрагим стал победителем кубка мира по самбо, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики.

«В московском спортивном комплексе Лужники состоялся финал Кубка Мира по самбо на призы Анатолия Харлампиева, по итогам которого спортсмен Центрального спортивного клуба армии Баглан Ибрагим завоевал золотую медаль в весовой категории до 52 кг», — говорится в сообщении.

«Армеец показал отличную борьбу и физическую подготовку. Хочу отметить, что прошедший турнир является одним из престижнейших соревнований после чемпионата мира. Теперь нас ждут усердные тренировки к чемпионату Казахстана, который пройдет в городе Семей с 4 по 8 апреля текущего года», — рассказал начальник штатной команды ЦСКА по самбо Асан Мамбеткулов.

Более 250-ти сильнейших атлетов из 40 стран мира боролись за призовые места в 15 весовых категориях по-спортивному и боевому самбо. Ибрагим является победителем Азиатских игр 2018 года, прошедших в Индонезии.