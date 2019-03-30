Астана. 30 марта. КазТАГ — Казахстанские спортсмены завоевали еще три медали на Кубке Азии по стрельбе из лука в Бангкоке, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанские спортсмены завоевали три медали в очередной соревновательный день Кубка Азии по стрельбе из лука в Таиланде. Бронзовыми наградами в командных соревнованиях отметились мужской и женский составы. В свою очередь Рустам Карабаев завоевал «серебро» в стрельбе из блочного лука», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, 29 марта сообщалось, что казахстанец Санжар Мусаев завоевал первую для команды медаль на Кубке Азии в Бангкоке – «бронзу».

Кубок Азии по стрельбе из лука стартовал в Бангкоке 24 марта и будет проходить до 31 марта.