Актау. 30 марта. КазТАГ — Специалисты разбирают буровую установку после крупной аварии на месторождении Каламкас, сообщили в пресс-службе Мангистауского филиала «Акберен» ТОО «РЦШ ПВАСС».

«Ведутся работы по демонтажу основания вышки буровой установки и элементов противовыбросного оборудования (ПВО), демонтаж блока глушения, демонтаж коренной задвижки и манифольдной линии со стороны блока глушения и демонтаж направляющих рельсов перемещения ПВО к устью», — говорится в сообщении.

На месторождении работают специалисты, которые изучают давление межтрубного пространства в скважинах и контролируют газосодержание в воздухе. С момента аварии на месте находится оперативная группа из 19 спасателей Мангистауского филиала «Акберен» ТОО «РЦШ ПВАСС». На сегодняшний день вокруг скважины №8237 грифонообразование не наблюдается. Замеры газовоздушной среды на метан вокруг устья скважины показали отрицательные результаты.

«Сейчас ожидается решение оперативного штаба по ликвидации аварии. На месторождение Каламкас из базы Мангистауского филиала была дополнительно отправлена передвижная ремонтная мастерская на базе «Камаз-43118», гидравлическое устройство со станцией для нарезания резьбы на обсадную колонну, труборезка ручная на обсадную колонну, гидравлические гайкорезы со станцией и другое оборудование», — отметили в пресс-службе филиала «Акберен» ТОО «РЦШ ПВАСС».