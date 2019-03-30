Когда вернется из Ливана первая рота казахстанских миротворцев, рассказали в минобороныКогда вернется из Ливана первая рота казахстанских миротворцев, рассказали в минобороны

Астана. 30 марта. КазТАГ — В пресс-службе минобороны РК рассказали, когда вернется из Ливана первая рота казахстанских миротворцев, передает корреспондент агентства.

«120 казахстанских военнослужащих наградили медалями ООН «За службу миру». Торжественная церемония вручения наград состоялась на посту ООН в Ливане, в ней приняли участие более 600 человек, в том числе послы и военные атташе 30 стран, командиры подразделений сектора «Восток». (…) Срок миротворческой миссии ООН первой роты казахстанских миротворцев завершится в конце апреля 2019 года. Им на смену в Ливан отправится вторая рота, которая в данный момент проходит усиленную подготовку», — сообщили в МО РК в субботу.

Командир сектора «Восток» генерал-майор Антонио Ромеро поблагодарил миротворцев за вклад в миротворческую миссию и добросовестную службу.

В свою очередь майор Аян Нуркасов отметил, что миротворческая миссия в Ливане для него первая, тем более в должности командира роты.

«Это большая честь для меня и всего личного состава. Мы получили не просто медали, для нас, в первую очередь, это знак уважения нашему государству за вклад в миротворческую деятельность. Миротворческая миссия в Ливане для меня первая, тем более в должности командира роты, что накладывает определенную ответственность. Но перед нами стоит одна общая цель – достойно пройти службу под флагом независимого Казахстана», — сказал Нуркасов.

Напомним, впервые в истории Вооруженных сил РК миротворческий контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа в рамках слаживания миротворческой роты.

В конце октября 2018 года в Ливанскую Республику для участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в составе индийского батальона «Индбат» направлены 120 военнослужащих сводной миротворческой роты казахстанского миротворческого полка.

Согласно мандату ООН, казахстанское миротворческое подразделение в Ливане будет выполнять функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня.

8 февраля стало известно, что Казахстан готовит вторую миротворческую роту в Ливан.