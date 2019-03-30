Внеплановый отбор проб воздуха, почвы и воды на «Каламкасе»: стали известны результаты

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Астана. 30 марта. КазТАГ — Стали известны результаты внепланового отбора проб воздуха, почвы и воды на «Каламкасе», сообщает пресс-служба минэнерго РК.

«В ходе проверки АО «Мангистаумунайгаз» по факту аварии на месторождении передвижной лабораторией департамента экологии по Мангистауской области и областным филиалом РГП «Казгидромет» произведены замеры, отобраны пробы атмосферного воздуха, почвы и попутной воды вокруг скважины №8237 месторождения «Каламкас» на границе санитарно-защитной зоны и в Каспийском море. По результатам лабораторного анализа атмосферного воздуха на месте аварии в районе скважины №8237 установлены концентрации по следующим веществам: оксид углерода-5 ПДК, сажа-5 ПДК, метан-50 ПДК, что обусловлено выделением газа в результате аварии и его возгоранием», — сообщили в минэнерго в субботу.

Также, как сообщили в ведомстве, проведены замеры на границе санитарно-защитной зоны месторождения (СЗЗ – 1 км).

«По данным лабораторного анализа, высоких концентраций и превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено», — отметили в МЭ РК.

Также в ведомстве сообщили, что вместе с тем отобраны пробы попутной воды на месте аварии.

Война Миров. На Голанской высоте Война Миров. На Голанской высоте
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«Результаты анализов попутной воды показывают высокое содержание соли сульфатов, хлоридов, азотной группы и нефтепродуктов», — добавили в минэнерго.

В министерстве напомнили, что сброс нефти на рельеф местности отсутствует, расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от скважины №8237 составляет 4,5 км, попадание попутной воды в море исключено.

«По результатам мониторинга качества морских вод Каспийского моря за март 2019 года в районе полуострова Бузачи превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружены. Анализ проб морской воды проводился по 29 показателям, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы. В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба окружающей среде, и по итогам проверки АО «Мангистаумунайгаз» его подрядчику ТОО «Инженерная буровая компания «СиБу» будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 25 марта в 07.10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв. м. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет. На месте тушения пожара организован оперативный штаб под руководством начальника ДЧС Мангистауской области Куанара Базарбаева.

26 марта в пресс-службе АО «НК «КазМунайГаз» сообщили, что пожар на месторождении не могут локализовать из-за отсутствия подъездных путей к очагу возгорания.

Война Миров. На Голанской высоте Война Миров. На Голанской высоте
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Пожару предшествовала авария на буровой. В частности, 24 марта стало известно, что 13 марта в 17.30 на месторождении «Каламкас» при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) скважины №8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси. В минэнерго Казахстана уверяли, что ликвидация последствия происшествия ожидается к вечеру 24 марта.

26 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взял ситуацию на «Каламкасе» под личный контроль.

28 марта в минэнерго сообщили, что пожар на месторождении прекратился.

Также в ведомстве сообщили, что РГП «Казгидромет» произвело внеплановый отбор проб атмосферного воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны месторождения, морской воды Каспийского моря в районе месторождения. Как заверили в минэнерго, превышений предельно допустимых норм вредных веществ выявлено не было.

В АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) тоже прокомментировали ситуацию, заявив, что «материальный ущерб, по предварительным данным, незначительный».

29 марта в пресс-службе КМГ сообщили, что горевшую на месторождении «Каламкас» скважину №8237 планируют ликвидировать.

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