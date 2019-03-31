Казахстанец Иван Иванов завоевал «золото» Гран-при по легкой атлетике в Малайзии

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Астана. 31 марта. КазТАГ – Казахстанец Иван Иванов завоевал золотую медаль Гран-при по легкой атлетике в Малайзии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

«Казахстанский легкоатлет Иван Иванов одержал победу на турнире по легкой атлетике Malaysian Open Grand Prix 2019 в Куала-Лумпуре. Спортсмен стал лучшим в толкании ядра. В лучшей попытке он показал результат в 19,53 метра», — сообщили в НОК.

Всего в Малайзию отправились шесть казахстанских атлетов.

«Помимо Иванова на турнире выступят Кристина Овчиникова, Ринат Кайсаров, Вадим Левченков, Сергей Сухов и Вислобокова Ярослава», — уточнили в комитете.

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