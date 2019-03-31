Атырау. 31 марта. КазТАГ – Директору скандальной школы-интерната в Атырау посоветовали сравнить свой кабинет с детскими, передает корреспондент агентства.

«Вы сидели в своем кабинете и даже не удосужились посмотреть, как ваши сотрудники обращаются с детьми. Даже если сравнить условия, в которых содержатся дети и с условиями, которые вы создали для себя, можно сделать выводы. Если бы дети находились в нормальных условиях, таких же, как и ваше рабочее место, уверен, ситуация была бы намного лучше. Это безответственное поведение и халатность», — заявил в воскресенье, обращаясь к директору школы-интерната, первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов.

Представители облакимата посетили школу-интернат, в которой были зафиксированы факты рукоприкладства и вместе с представителями общественности проверили условия содержания детей. Члены комиссии осмотрели палаты детей, ознакомились с учебно-методической базой, состояние столовой и медпункта. Нарекания членов комиссии вызвали отсутствие должного контроля со стороны воспитателей, устройство палат, в которых лежат дети, были выявлены нарушения санитарных норм. По словам директора учреждения Рымбека Турдагали, сам он занял эту должность в 2018 году.

«Это нисколько не оправдывает вас. Руководитель управления координации занятости и социальных программ был назначен два месяца назад, я тоже начал курировать этот блок недавно, но это нисколько не снимает ответственности как с нас, так и с тех людей, которые уже не первый год курируют эту сферу», — заявил замакима.

Он заверил, что по отношению «ко всем будут приниматься меры».

«Заместителю управления, который непосредственно отвечает за особенных детей, уже объявлен выговор, на этом не закончится, по итогам служебного расследования будет принято решение по всем ответственным лицам. Мы предоставим все это на контроль общественности – представители НПО помогут нам разобраться с каждым интернатом, непосредственно будут контролировать вашу работу. И то, что вы назначились в прошлом году, но не приняли никаких мер, означает, что вы все пустили на самотек. Вашим действиям тоже будет соответствующая дана оценка», — скзал Шапкенов.

В кабинете директора находятся камеры видеонаблюдения, которые и помогли зафиксировать факты рукоприкладства. Однако выяснить это смогли не сами сотрудники учреждения, а прокуратура.

В регионе была создана комиссия, в которую вошли представители образования, социальной защиты населения, департамента охраны общественного здоровья, здравоохранения, финансовые аудиторы и общественники. Этой комиссии будут предоставлены права в любое время суток проверять все учреждения, в которых содержатся люди с ограниченными возможностями и психоневрологическими отклонениями. По итогам работы комиссии будут сделаны предложения по улучшению ситуации.

В интернате, где были выявлены нарушения содержания, проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, 29 марта стало известно, что воспитателей дома-интерната в Атырау подозревают в регулярных избиениях детей-инвалидов. В прокуратуре Атырауской области добавили, что воспитатели не только долгое время избивали детей, но и заставляли их работать, а сами пострадавшие «в силу ограниченных физических возможностей» «не могли рассказать об этом никому».

Расследование проводится органами полиции по части 2 статьи 140 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РК. Имевшие отношение к жестокому обращению с детьми работники учреждения отстранены от занимаемых должностей. Дело на контроле прокурора области.

30 марта в сенате парламента заявили о том, что взяли ситуацию на особый контроль.