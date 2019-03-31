Атырау. 31 марта. КазТАГ – Раненная женщина в аэропорту Атырау не имеет претензий к полиции, передает корреспондент агентства.

«Больших претензий к нашему сотруднику она не имеет. Она сказала, что все понимает, всякое бывает – здесь сработал человеческий фактор. Я приехал только для того, чтобы встретиться с пострадавшей, узнать, что ей сейчас необходимо. Я ей оставил номер своего телефона, сказал, что может позвонить в любой момент», — сказал заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Марат Алькенов.

Он также отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается департамент собственной безопасности МВД РК.

«Со стороны нашего сотрудника – он нарушил правила обращения с оружием. Он должен был проверить, магазин в рукоятке пистолета или нет. Это с его стороны халатность и нарушение правил обращения с огнестрельным оружием. Уголовное дело будет расследовать департамент собственной безопасности МВД РК», — сказал Марат Алькенов.

Стало известно, что сотрудник полиции уже уволен. Освобождены от занимаемых должностей начальник линейного отделения полиции в аэропорту, а также заместитель по кадрам и заместитель по службе начальника линейного отдела на транспорте в городе Атырау.

По словам Марата Алькенова, сотрудник, по чьей вине была ранена женщина, в 2011 году, когда работал в Актобе, из пожара спас шестерых человек. Тогда он был награжден медалью «Ерлiгi ушiн» («За отвагу»). В органах полиции он служил с 2007 года.

Напомним, 29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта Атырау сотрудник полиции при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков допустил непроизвольный выстрел. Пуля попала в ногу сидящей в зале аэровокзала жительнице Атырау. Виновный в инциденте сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции. Кроме того, его непосредственный руководитель освобожден занимаемой должности, а ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.