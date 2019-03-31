Алматы. 31 марта. КазТАГ – На президентских выборах в Украине с большим отрывом лидирует комик Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

«Украинцы в воскресенье начали голосование на президентских выборах, победу в первом туре которых опросы сулят комедийному актеру Владимиру Зеленскому, лидирующему с большим отрывом», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что всего на пост главы государства претендуют 39 кандидатов, но выборы свелись к борьбе между президентом Петром Порошенко, бывшим премьером Юлией Тимошенко и Зеленским, сделавшим одной из главных тем свой предвыборной кампании необходимость борьбы с коррупцией.

«На кону – лидерство в стране, ставшей центром конфронтации России и Запада после того, как уличные протесты в Киеве привели к свержению дружественного Кремлю предшественника Порошенко в 2014 году, и Москва аннексировала Крым, спровоцировав введение западных санкций», — сказано в сообщении.

Инвесторам, как отмечается, интересно, сможет ли новый президент способствовать принятию реформ, необходимых для кредитования страны Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы, позволившей Украине пережить войну, рецессию и обвал валюты.

«Ожидается, что ни одному из кандидатов не удастся набрать более половины голосов в воскресенье, что означает проведение второго тура выборов 21 апреля. Никто из 39 зарегистрированных участников голосования не говорил о своем желании вернуть Украину на российскую орбиту», — говорится в сообщении.