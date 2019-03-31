Алматы. 31 марта. КазТАГ – Взрывные работы ведутся на реках Карагандинской области для предотвращения паводков, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

«В Карагандинской области продолжается проведение превентивных мероприятий и ликвидационных работ на паводкоопасных участках. В целях предотвращения ледовых заторов на реках области продолжаются взрывные работы. За прошедшие сутки подрывы льда проведены на реках Каргалы, Сабыр-Кожа, Жаман-Кон и Откелсиз в Осакаровском, Нуринском и Бухар-Жырауском районах», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Также в населенных пунктах Бухар-Жырауского, Шетского, Абайского, Осакаровского, Нуринского районов, по информации спасателей, проводятся мероприятия по укреплению защитных валов, укладке мешкотары, отсыпке инертного материала, отводу и откачке воды.

«Задействованы силы и средства местных исполнительных органов, подразделений ДЧС Карагандинской области, воинской части №52859 Национальной гвардии, местное население. Фактов подтопления жилых домов не допущено», — проинформировали в ДЧС.

В селе Кызылкой Шетского района, как отмечается, завершены работы по отводу воды, укреплению защитного вала.

«Произведено дробление льдин на реке Кызылкой. Ситуация стабилизирована. В настоящее время подтопленных домов и дворовых территорий нет. Уровень воды спал. На станции Коктенколь Шетского района проведенными мероприятиями отведена вода от жилых домов. Подтопленных домов нет», — добавили спасатели.

По данным пресс-службы, из-за интенсивного поступления талых вод на девяти участках автодорог республиканского, областного и местного значений происходят переливы в Бухар-Жырауском, Нуринском, Абайском, Жанааркинском и Шетском районах.

«Прекратился перелив на 74 км автодороги республиканского значения «Караганда-Аягоз-Бугаз». Дорога открыта. Продолжаются сбросы с водохранилищ области. Ситуация за паводковой обстановкой находится на постоянном контроле», — сказано в сообщении.