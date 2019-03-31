«Титушки» собрались у здания ЦИК Украины в день президентских выборов

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Регулярно участвующие в стычках во время политических акций лица спортивного телосложения, которых в Украине называют «титушками», собрались у здания украинского Центризбиркома в день президентских выборов, сообщает «Униан».

«Титушки под ЦИК. Под зданием Центральной избирательной комиссии собралось значительное количество молодых людей спортивного телосложения. Надеемся, что они просто наслаждаются теплым весенним днем», — говорится в сообщении в воскресенье.

Также поступают сообщения о возможном подкупе избирателей в разных регионах Украины, и о других инцидентах.

«Инцидент, который мог привести к жертвам, произошел на участке в Черниговской области. В поселке городского типа Борзна избиратель пришел на участок с канистрой горючего и пытался поджечь урны для голосования. С какой целью он хотел это сделать – сейчас выясняют правоохранители», — сообщает украинское информагентство.

Еще один конфликт произошел в избирательной комиссии Одессы.

«Председатель избиркома избил избирателя. Последний уже обратился с соответствующим заявлением в полицию», — сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 13.00 по Киевскому времени (16.00 аст) в полицию уже поступило 384 заявления.

«Полицейские открыли четыре уголовных производства. В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением и фотографированием бюллетеней», — говорится в сообщении.

Как сообщает гражданская сеть ОПОРА, вовремя начали процедуру голосования 83% избирательных комиссий вовремя начали процедуру голосования, 17% участков открылись раньше положенного времени, а 0,23% открылись с опозданием.

На президентских выборах в Украине участвуют 39 кандидатов, но основная борьба развернулась между действующим президентом Петром Порошенко, экс-премьером страны Юлией Тимошенко, а также известным комиком и телеведущим Владимиром Зеленским. Все трое уже проголосовали.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно опросам, в первом туре с большим отрывом лидирует Зеленский, сделавший одной из главных тем свой предвыборной кампании необходимость борьбы с коррупцией. Отмечалось, что, по прогнозам, ни одному из кандидатов не удастся набрать более половины голосов в воскресенье, что означает проведение второго тура выборов 21 апреля.