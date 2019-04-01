Алматы. 1 апреля. КазТАГ — Австрийский Raiffeisen bank обвинили в финансировании строительства Trump Tower и отмывании российских денег, сообщает Newsweek.

«Австрийский банк, замешанный в различных скандалах с отмыванием денег, стал предметом заседания комитета по разведке Белого дома на этой неделе, когда представитель Демократической партии Калифорнии Джеки Спейер спросил о его связях с Россией и финансировании провалившегося проекта Трампа в сфере недвижимости», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что австрийский банк Raiffeisen bank является лишь одним из европейских банков, включая Danske Bank и Deutsche Bank, которые в последние несколько лет привлекли повышенное внимание в связи с обвинениями в отмывании денег и влиянии на них России. Raiffeisen bank был назван в докладе Hermitage Fund, представленном прокурорам Австрии в этом месяце, в котором содержались обвинения в отмывании денег. Банк также помогал финансировать проект Trump Tower 2007 года в Канаде.

«Райффайзенбанк фактически финансировал проект Трампа в Торонто за 300 млн долларов и не предпринял действий, чтобы вернуть свои средства после банкротства проекта», — говорится в публикации.

По информации издания, организация Трампа выдала лицензию человеку по имени Алекс Шнайдер, российско-канадскому бизнесмену, который, по сообщениям, продал долю в украинском сталелитейном заводе лицам, связанным с российским правительством. Были заданы вопросы о том, использовал ли Шнайдер кремлевские деньги для финансирования части проекта Трампа вТоронто, и дал ли он взятку кремлевским чиновникам во время продажи сталелитейного завода. Вопрос о том, почему Raiffeisen bank так и не вернул свои средства, вложенные в строительство башни, также остался открытым.

«С 2007 по 2014 годы из России текли деньги, как вино из разбитой бутылки. В короткие сроки, между 2007 и 2014 годами любой, у кого было много денег, пытался вывести их из России на Запад. Богатые были обеспокоены возможными дополнительными санкциями против России, а также стоимостью рубля, который российское правительство в конечном итоге должно было бы перестать поддерживать. Эти опасения были вполне обоснованными. Будь то Deutsche Bank, Danske Bank, Raiffeisen bank или даже Citibank — все преуспели в вывозе капитала из России, независимо от того, были ли эти деньги заработаны легально или незаконно», — сказал Newsweek финансовый следователь Брюк Файлз.