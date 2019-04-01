Полиция Алматы задержала подозреваемого в краже зеркала с автомашины Баландина

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Алматы. 1 апреля. КазТАГ Задержан подозреваемый в краже зеркала с автомашины казахстанского пловца, олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

«Сотрудниками управления криминальной полиции города Алматы совместно с оперативниками управления полиции Алмалинского района задержан гр. В. 1986 года рождения, ранее трижды судимый за имущественные преступления», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно информации, подозреваемый признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого.

«Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст.188 УК РК. Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения», — указывается в пресс-релизе.

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