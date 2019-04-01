Экс-замглавы МОАП возглавил комитет международной информации МИД Казахстана

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Комитет международной информации министерства иностранных дел Казахстана возглавил Тимур Шаймергенов, сообщает пресс-служба МИД.

«Тимур Шаймергенов назначен председателем комитета международной информации министерства иностранных дел РК», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Шаймергенов до назначения на новую должность с марта 2018 года по март 2019 года был вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности, еще раньше – с апреля 2014 года по март 2018 года был заместителем директора ГУ «Библиотека первого президента Республики Казахстан – Елбасы». До этого с 2011 по 2014 годы заведовал аналитическим сектором ситуационного центра совета безопасности администрации президента.