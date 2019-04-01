Запад не в состоянии поссорить Россию и Китай 01.04.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 124 0 Востоковед Адиль Каукенов о том, почему ракеты средней и меньшей дальности не сломают ось Москва – Пекин Похожие материалы: Усилить контроль в сфере техосмотра и медосмотра на автобусах попросил мажилисмен Китай по сниженным ценам скупает нефть в пострадавших от санкций США странах Названа дата планируемого визита Токаева в Россию В жд-проекте Китай–Кыргызстан–Узбекистан пока больше вопросов, чем ответов Смертельное ДТП в Астане: врачи рассказали о состоянии пострадавших