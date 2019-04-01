Категории приоритетных инвестпроектов предлагают законодательно расширить в Казахстане

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Категории приоритетных инвестиционных проектов предлагается расширить в Предпринимательском кодексе (ПК) Казахстана, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения инвестиционного климата».

«Предлагается перечисленные в статье 284 ПК РК производственные объекты (фабрика, завод, цех) дополнить объектами по производству энергии из возобновляемых источников. (…) Согласно статье 284 ПК РК, под инвестиционным приоритетным проектом понимается инвестиционный проект по созданию новых производств, предусматривающий осуществление юридическим лицом инвестиций в строительство новых производственных объектов (фабрика, завод, цех), в размере не менее 2 млн МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций», — говорится в концепции законопроекта.

По словам разработчиков, указанное законодательное ограничение производственных объектов (фабрика, завод, цех) «существенно сужает возможности по реализации приоритетных инвестиционных проектов».

«К примеру, если взять такую актуальную на сегодняшний день для Казахстана сферу, как производство энергии из возобновляемых источников, к инвестиционному приоритетному проекту нельзя отнести строительство электростанции по производству энергии из возобновляемых источников. Так, согласно Концепции по переходу Казахстана к «зеленой экономике» доля альтернативной и возобновляемой электроэнергии должна достичь 50% к 2050 году. Между тем, в текущих условиях Казахстана капитальные затраты инвесторов довольно высоки (затраты на транспорт, отсутствие сервисной и строительной инфраструктуры, удалённость объектов и так далее)», — сказано в концепции.

Стимулом, по мнению авторов документа, могло бы стать предоставление мер государственной поддержки, в которых нуждаются объекты по производству энергии из возобновляемых источников, несущие высокие капитальные расходы. Разработчики указывают, что есть достаточно большой мировой опыт поддержки производства энергии из возобновляемых источников со стороны государства.

«Например, в США в 1992 году была введена налоговая льгота на производство электроэнергии от ветротурбин, которая в комбинации с другими мерами стимулирования, привела к значительному росту установленной мощности ветроустановок в стране. Вследствие того, что эта льгота продлевалась после ее окончания, это приводило к неравномерному развитию ветроэнергетики – периоды бума сменялись периодами затишья. Только в 2005 году налоговая льгота была продлена до ее истечения, что привело к устойчивому росту ввода новых мощностей в США», — уточнили авторы документа.

Также они привели пример Японии, которая для стимулирования развития фотоэлектричества в 1994 году ввела в действие программу грантов на капитальные вложения в фотоэнергетику. Эта программа, как отмечается, была одной из основных побудительных мер для инвестиций в эту отрасль возобновляемой энергетики в Японии, и эта же программа поддерживала инвестиции в гидроэнергетику, геотермальную энергетику и другие новые энерготехнологии.

«Другим способом стимулирования является гарантирование государством инвестиций третьих сторон, например, путем предоставления государственных гарантий по кредитам, обеспечением кредитами под низкий процент и принятие рисков при реализации проектов с использованием возобновляемых источников энергии. Такая схема доказала свою эффективность на примере развития ветроэнергетики в Испании», — говорится в документе.

Наиболее приемлемым в условиях Казахстана, по мнению разработчиков, видится предоставление налоговых преференций.

«Так, отнесение производства энергии из возобновляемых источников к инвестиционным приоритетным проектам позволило бы воспользоваться инвесторам такими видами преференций по налогам, как: уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100%; применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога; исчисление налога на имущество по ставке 0% к налоговой базе», — уточнили авторы документа.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 12 апреля.