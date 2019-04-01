В жд-проекте Китай–Кыргызстан–Узбекистан пока больше вопросов, чем ответов

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В проекте строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан пока все еще больше вопросов, чем ответов, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента Казахстана Антон Бугаенко.

«В проекте строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан пока все еще больше вопросов, чем ответов. Проект развивается очень медленно, страны, в нем участвующие, до сих пор не согласовали маршрут этого железнодорожного пути», — прокомментировал Бугаенко для КазТАГ сообщение о том, что Россия рассматривает возможность участия в проекте строительства дороги.

Привлечение Москвы, продолжил эксперт, по замыслу Бишкека должно оживить этот проект.

«И здесь возникает два вопроса: сможет ли привлечение России к реализации проекта активизировать переговоры по нему, и существует ли в России интерес к этому проекту в принципе? Также пока не ясно, на каких условиях России предлагают участие в строительстве этой железной дороги», — сомневается собеседник агентства.

В течение последних месяцев, вспоминает спикер, неоднократно появлялась информация о возможной продаже киргизских железных дорог РЖД.

«И хотя эти слухи опровергались киргизскими чиновниками, участие России в проекте транзитной магистрали на правах собственника может пробудить интерес Москвы к данному проекту. Это особенно важно в свете планов России по усилению своего присутствия в регионе», — полагает Бугаенко.

По его мнению, вопрос создания транзитной железной дороги из Китая в Узбекистан действительно попадет в поле зрения Москвы.

«И ее реакция может быть различной, в зависимости от приоритетов России в регионе. С точки зрения чистой геополитики создание подобного железнодорожного пути, открывающего эту часть региона для Китая, к тому же узкоколейного, Россией приветствоваться не будет. Однако если процесс создания этой дороги невозможно будет остановить, Москва вполне может поставить его под свой контроль, а также использовать его себе на пользу», — предположил эксперт.

При этом нельзя однозначно сказать, что этот железнодорожный путь станет конкурентным для России, убежден собеседник агентства, так как даже в своей максимально возможной конфигурации он обеспечит транзит скорее между Китаем и Ближним Востоком, чем между Китаем и ЕС – основным транзитным маршрутом по территории России.

«Поэтому участие РЖД откроет для Москвы возможности участвовать в транзитных перевозках на новом направлении, не создавая при этом конкуренцию северному маршруту, проходящему по территории России, перевозки по которому будут расти высокими темпами – в этом году ожидается около 350 тыс. контейнеров, в сравнении с 280 тыс. контейнерами в 2018 году», — делится статистикой спикер.

На вопрос, отвечает ли экономическим интересам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строительство этой железной дороги, Бугаенко ответил, что «вполне».

«ШОС является многофункциональной организацией, в рамках которой осуществляется и экономическое взаимодействие. Конечно, экономический аспект повестки ШОС развивается пока недостаточно быстро, однако потенциал для расширения экономического взаимодействия есть. Поэтому говорить, что такие проекты, как магистраль Китай–Кыргызстан–Узбекистан не отвечают интересам ШОС, не совсем правильно. В случае активного участия России в проекте, рассмотрение его в рамках ШОС станет вполне вероятным. Однако пока о включении проекта в повестку дня организации пока речь не идет. И это связано как с неопределенной позицией России, так и в гораздо большей степени со слабой проработкой проекта», — отметил эксперт.

По его словам, магистраль обладает конкурентным преимуществом перед перевозками транзитом через Казахстан.

«В первую очередь ее создание отвлечет транзитные перевозки между Узбекистаном и Китаем, осуществляемые сейчас через железнодорожную систему Казахстана, в частности – сухой порт «Хоргос». По итогам 2018 года грузооборот КПП «Хоргос» составил 35,74 млн тонн, при этом страны Центральной Азии и Россия являются основными импортерами товаров из КНР через сухой порт», — заметил собеседник агентства.

Однако, как уточнил спикер, с точки зрения трансконтинентального транзита предполагаемая магистраль серьезно проигрывает казахстанской транспортной системе.

«Во-первых, казахстанская система уже существует и функционирует достаточно эффективно. Обеспечить большую скорость и меньшую стоимость доставки грузов проблематично. Во-вторых, магистраль через Кыргызстан и Узбекистан проходит по сложному маршруту через несколько границ, что снижает ее привлекательность», — заключил Бугаенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность участия в проекте строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

«Переговоры с Россией по развитию железнодорожной инфраструктуры в Кыргызстане начаты и ведутся. Что касается строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, то здесь рассматривается возможность участия России в данном проекте. Само соглашение о строительстве, как вы знаете, будет вестись между странами-участницами, которые вовлечены в проект. Но на данном этапе мы рассматриваем возможность обсуждения данных вопросов возможного участия в нем России», — сообщил заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Кыргызстана Данияр Иманалиев на пресс-конференции 26 марта.