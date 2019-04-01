Мамин поручил МИИР разработать Дорожную карту сотрудничества с Петербургским тракторным заводом

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором АО «Петербургский тракторный завод» Сергеем Серебряковым, сообщает пресс-служба главы правительства.

«В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества и перспективы развития производства тракторов «Кировец» в Казахстане. Генеральный директор завода Сергей Серебряков выразил заинтересованность в сотрудничестве по организации сборки тракторов, по созданию производства комплектующих: карданных валов и колесных дисков и другой комплектации на мощностях АО «АгромашХолдинг KZ», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно информации, локализацию производства планируется осуществить в три этапа: 2019, 2021, 2023 годы.

«По итогам встречи премьер-министр РК Аскар Мамин поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО «Петербургский тракторный завод» подготовить Дорожную карту по реализации совместного сотрудничества», — указывается в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что в Казахстане продукция АО «Петербургский тракторный завод» пользуется спросом. По данным минсельхоза, ежегодная потребность составляет около 400 единиц тракторов.