Сменился глава комитета атомного и энергетического надзора минэнерго

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Серик Сулейменов назначен председателем комитета атомного и энергетического надзора и контроля минэнерго Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра энергетики РК на должность председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля назначен Сулейменов Серик Жусипович», — говорится в сообщении в понедельник.

Сулейменов в 2013-2015 годы работал председателем правления, председателем совета директоров АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания». С октября 2015 года занимал должность заместителя акима Кызылординской области.