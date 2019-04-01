Назначен новый начальник Костанайской академии МВД

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Астана. 1 апреля. КазТАГНурлан Биекенов назначен начальником Костанайской академии министерства внутренних дел, сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

«Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника Костанайской академии МВД Республики Казахстан назначен полковник полиции Нурлан Амангельдинович Биекенов», — проинформировал Ораз в понедельник.

Ранее Биекенов работал заведующим сектора отдела правоохранительной системы администрации президента Казахстана.

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