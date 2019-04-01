РФ ратифицировала протокол к соглашению с Казахстаном о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года», сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Протокол был подписан 3 октября 2018 года в Москве.

Документом предусматривается определение компетентными органами обоих государств перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из России в Казахстан, а также перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), путем заключения протокола между ними, в который по необходимости вносятся изменения.

Этот перечень предварительно согласовывается с заинтересованными государственными органами исполнительной власти до составления индикативного баланса.

Протокол устанавливает изъятия в отношении запрещенных или ограниченных к вывозу нефтепродуктов. Так, запреты или ограничения применяются без ущерба для договора аренды комплекса «Байконур» между правительствами РФ и РК от 10 декабря 1994 года, не распространяются на нефтепродукты, экспортируемые в качестве гуманитарной помощи в соответствии с законодательством Казахстана, а также на нефтепродукты, вывозимые из Казахстана с целью проведения лабораторных исследований и испытаний. При этом компетентный орган казахстанской стороны информирует Россию об объеме и времени вывоза нефтепродуктов для таких целей за пределы таможенной территории ЕАЭС с указанием номенклатуры по факту осуществления поставок.

Также протоколом устанавливаются ограничения по перечню нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в РК.