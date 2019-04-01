Председатель Федерального нацсовета ОАЭ поздравил Президента РК с вступлением в должность

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Председатель Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси поздравил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с вступлением в должность во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Акорды.

«В ходе беседы председатель Федерального национального совета ОАЭ поздравила президента Казахстана с вступлением в должность и пожелала ему успехов на высшем государственном посту», — отмечается в информации.

В свою очередь, Токаев поблагодарил Амаль аль-Кубейси за теплые поздравления и выразил уверенность в том, что дружественные казахстанско-эмиратские отношения будут и впредь укрепляться на благо двух стран.

Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.