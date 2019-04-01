Капитан нашей велогруппы – победитель престижной многодневки, сборная Казахстана по водному поло в суперфинале Мировой лиги, троевластие в футбольном чемпионате РК и рекордная победа баскетбольной «Астаны» в Единой лиге ВТБ

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Велоспорт: Мигель Анхел Лопес выиграл «Вуэльту Каталонии»

Гонщик «Астаны» Мигель Анхел Лопес выиграл завершившуюся вчера многодневку «Вуэльта Каталонии». В общем зачете 25-летний колумбиец всего на 14 секунд опередил британца Адама Йейтся из Mitchelton-Scott. Позади него остались и такие сильные велошоссейники, как выигрывавший супермногодневки «Джиро д,Италия» и «Вуэльта» колумбиец Наиро Кинтана из «Movistar», одноклубник последнего действующий чемпион мира испанец Алехандро Вальверде, победитель прошлогодней «Вуэльты» британец Саймон Йейтс (брат-близнец Адама) из Mitchelton-Scott и другие.

На снимке: Мигель Анхел Лопес

Первые серьезные разборки «генеральщиков» случились на третьем этапе. Выиграл его Адам Йейтс, которому Лопес проиграл две секунды. А назавтра на так называемом королевском этапе капитан «Астаны» финишировал в гору первым, «привезя» ближайшим преследователям, среди которых были Йейтс с Кинтаной, 16 секунд. После этого он перехватил майку лидера, на расстоянии в 14 секунд от него располагался британец, 17 проигрывал ему еще совсем юный, но перспективный колумбиец Эган Бернал из «Sky», 25 – Кинтана.

Следующие два этапа мало повлияли на ситуацию в общем зачете. А вот состоявшийся вчера седьмой, заключительный, был горным и мог серьезно изменить расклад сил. На предпоследнем подъеме Йейтс уехал от группы «генеральщиков», в которой был и Лопес (ему помогали партнеры по команде казахстанец Андрей Зейц и испанец Пелло Бильбао), преимущество британца достигало минуты, и в виртуальном общем зачете он еще за пять километров до финиша опережал капитана «Астаны». Однако преследователи сумели-таки догнать Йейтса, и фавориты общего зачета остались при своих. Таким образом, Лопес сохранил свое преимущество над конкурентами.

Напомним, что с прошлого года колумбиец является капитаном «Астаны» на самых главных гонках. В 2018-м он стал бронзовым призером двух супермногодневок из трех – «Джиро д,Италия» и «Вуэльты».

Водное поло: мужская команда идет дальше, женская выбывает

Мировая лига – главный коммерческий турнир в водном поло. Но в нынешнем, предолимпийском, году он имеет двойную значимость: его победители (одна мужская и одна женская команды) получат путевки на летние Игры, которые пройдут в 2020-м в Токио. Для этого надо выиграть суперфиналы, в которые попадут по восемь сборных, завоевавшие такое право по итогам интерконтинентальных раундов. Последние и состоялись на минувшей неделе.

Мужчины. Ватерполисты из неевропейских стран собрались в Австралии. Наша команда в своей группе выиграла нелегкий матч у новозеландцев (12:11), после чего уверенно разобралась с аргентинцами (11:5), а затем сыграла вничью с китайцами (9:9). Таким образом, она с первого места вышла в четвертьфинал, где победила южноафриканцев (14:8). А место в четверке сильнейших сборных уже гарантирует попадание в главный турнир. В полуфинале казахстанцы проиграли японцам (7:12), в поединке за третью итоговую позицию – канадцам (4:9). Сборная Казахстана выступала в следующем составе: Павел Липин, Евгений Медведев, Максим Жардан, Роман Пилипенко, Мирас Аубакиров, Алексей Шмидер, Руслан Ахметов, Егор Бербелюк, Станислав Шведов, Михаил Рудай, Равиль Манафов, Юлиан Вердеш, Валерий Шлемов. Главный тренер – Деян Станоевич.

На снимке: матч мужских сборных Казахстана и Новой Зеландии

Итоговое положение: 1.Австралия. 2.Япония. 3.Канада. 4.Казахстан. 5.Новая Зеландия. 6.Южная Африка. 7.Аргентина. 8.Китай. Первые четыре команды вместе с квартетом лучших европейских дружин примут участие в суперфинале Мировой лиги.

Женщины. Восемь неевропейских сборных, разделенные поначалу на две четверки, тоже вели спор за четыре путевки. Казахстанские ватерполистки в своей группе победили южноафриканок (12:9), но уступили канадкам (4:13) и хозяйкам турнира (3:21). Став третьими, они в четвертьфинале вышли на занявших второе место в другом квартете китаянок и не смогли оказать им достойного сопротивления (5:16). Соответственно нашим девушкам пришлось довольствоваться борьбой за 5-8 места. Там они взяли верх над новозеландками (14:12) и проиграли японкам (7:16). Сборная Казахстана выступала в следующем составе: Александра Жаркимбаева, Анастасия Еремина, Айжан Акилбаева, Анна Турова, Камила Закирова, Дарья Рога, Анна Новикова, Дарья Муравьева, Анастасия Мураталиева, Замира Мырзабекова, Анастасия Миршина, Виктория Хританькова, Ажар Алибаева. Главный тренер – Марат Наурызбеков.

Итоговое положение: 1.США. 2.Австралия. 3.Китай. 4.Канада. 5.Япония. 6.Казахстан. 7.Новая Зеландия. 8.Южная Африка. Первые четыре команды вместе со сборными Голландии, Венгрии, России и Италии примут участие в суперфинале.

Баскетбол: новый рекорд казахстанского клуба

В очередном матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Астана» на домашней площадке выиграла у клуба «ПАРМА» из Пермского края (Россия) – 79:71. Эта победа стала для нее уже 14-й в нынешнем сезоне – рекорд за все время участия казахстанской команды в данном турнире.

Поначалу в счете повели гости, но с середины первой четверти «Астана» вышла вперед и больше не упускала своего лидерства. Ее отрыв то увеличивался до двузначной цифры, то сокращался до пяти-шести очков, но в целом хозяева не упускали нити игры из своих рук и довели матч до победы. Особенно в их составе выделялся Джей Джей О’Брайен, который набрал 20 очков и сделал 9 результативных передач. Также можно отметить Майкла Дженкинса (17 очков) и Кеннета Хортона (15).

Теперь в активе «Астаны» стало 14 побед при 8 поражениях. Если учесть, что идущий на девятом месте саратовский «Автодор», даже если выиграет все оставшиеся четыре матча, будет иметь только 13 побед, то уже можно говорить о выходе нашей команды в «плэй-офф», вне зависимости от результатов следующих игр с ее участием. Но, конечно, она должна постараться набрать максимум возможного, чтобы избежать в 1/4 финала встречи с кем-то из фаворитов.

Бокс: олимпийские перспективы все еще в тумане

Решение относительно того, поедут боксеры на летние Игры 2020-го или нет, скорее всего, будет принято на ежегодной сессии Международного олимпийского комитета, которая состоится в 20-х числах июня с.г. в швейцарской Лозанне.

На минувшей неделе там же прошло заседание исполкома МОК, в ходе которого, помимо всего прочего, был заслушан промежуточный доклад комиссии, возглавляемой Ненадом Лаловичем и занимающейся расследованием ситуации вокруг Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), – ее создали в конце прошлого года. Пока подробной информации об этом нет, как и о реакции руководства МОК на решение Гафура Рахимова сложить с себя полномочия президента AIBA. Сообщается только, что 22 мая будет заслушан полный отчет «комиссии Лаловича». А директор по связям с общественностью МОК Марк Адамс заявил, что окончательный вердикт по поводу судьбы любительского бокса будет принят на июньской сессии Международного олимпийского комитета.

На снимке: Умар Кремлев

После отставки Рахимова на должность временного президента AIBA рекомендован один из пяти вице-президентов – марокканец Мохамед Мустасан. В ближайшие дни ожидается его утверждение. Между тем стало известно, что долги организации составляют 16 миллионов долларов. О своей готовности закрыть их сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России (кстати, она объединяет и любительский, и профессиональный), член исполкома AIBA Умар Кремлев. Похоже, это его первый предвыборный ход – ранее он не исключил вероятности того, что будет баллотироваться на пост президента AIBA. Станет ли Казахстан, как и год назад, выдвигать свою кандидатуру (тогда это был Серик Конакбаев), пока неизвестно. Впрочем, как неизвестна и дата выборов.

Футбол: лидируют те, кому и положено

После перерыва, связанного с матчами национальной сборной в отборочном турнире к Евро-2020, возобновился чемпионат Казахстана: в минувший уик-энд клубы премьер-лиги провели поединки третьего тура. Главные фавориты первенства – «Астана» и «Кайрат» – одержали очередные победы, как и считающийся реальным претендентом на бронзовые медали костанайский «Тобол». Все эти команды набрали максимально возможное количество очков. Из числа потенциальных призеров только «Ордабасы» понес первые потери.

«Жетысу» – «Астана» 0:2. Хозяева поля, тоже, как и гости, выигравшие в первых двух турах, постарались дать бой многократному чемпиону страны и отнюдь не выглядели мальчиками для биться. Тем не менее, более высокий класс столичной команды все же сказался.

«Актобе» – «Кайрат» 1:3. Актюбинский клуб переживает серьезный кризис – организационный, финансовый (из-за долгов перед футболистами за прошлые годы он, напомним, начал чемпионат, имея в пассиве минус 12 очков) и игровой. Так что «Кайрат» не встретил серьезного сопротивления и, забив еще до перерыва три мяча, одержал вполне ожидаемую победу.

«Шахтер» – «Тобол» 0:1. Хотя костанайский клуб и выиграл у очередного своего соперника, в Караганде он вполне мог и потерять очки. Не показав качественной игры, он забил единственный гол в самом конце матча.

«Иртыш» – «Кайсар» 0:1. А здесь победный мяч был забит и вовсе в компенсированное время. Кызылординская команда, до этого проигравшая оба матча на своем поле (после чего болельщики стали требовать отставки тренерского штаба), вырвала реабилитирующую ее победу благодаря своему ветерану Максату Байжанову, который незадолго до этого вышел на замену.

«Тараз» – «Атырау» 2:0. Южане, вернувшиеся в высший дивизион, набрали первые три очка.

«Окжетпес» – «Ордабасы» 0:0. Этот матч был последним в туре и 18-м по счету в нынешнем первенстве. Предыдущие 17 завершились в пользу одной из команд. И вот, в Кокшетау состоялась первая ничья в чемпионате.

Турнирное положение: «Астана», «Кайрат» и «Тобол» – по 9 очков, «Ордабасы» – 7, «Жетысу» – 6, «Кайсар», «Иртыш», «Тараз», «Атырау» – по 3, «Окжетпес» – 1, «Шахтер» – 0, «Актобе» – минус 12.

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