Астана. 1 апреля. КазТАГ – Представлены планы по распределению стипендий президента Казахстана на 2019 год, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемое распределение стипендии президента Республики Казахстан между министерствами и автономной организацией образования «Назарбаев Университет» на 2019 год», — говорится в проекте приказа министерства образования и науки.

Согласно приложению, МОН может получить 922 студенческие и семь магистерских стипендий, 56 студенческих и одну магистерскую стипендию планируют выдать по линии минсельхоза. Все остальные стипендии – студенческие. Так, для минкультуры и спорта закладывают в плане 12 стипендий, для минздрава – 81, для минфина – одну, для «Назарбаев Университета» – восемь. Всего 1080 студенческих и восемь магистерских стипендий.

«Утвердить прилагаемое распределение стипендии президента Республики Казахстан между высшими учебными заведениями на 2019 год», — сказано в другом проекте приказа МОН.

В соответствии с этим документом, между казахстанскими вузами планируют распределить 922 студенческих и семь магистерских стипендий.

Оба проекта приказов МОН вынесены на публичное обсуждение до 15 апреля.