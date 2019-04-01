Президентский резерв высшего командования вооруженных сил планируют создать в Казахстане

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Президентский резерв высшего командования вооруженных сил планируется создать в Казахстане, сообщается в проекте указа главы государства.

«В правилах прохождения воинской службы в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан (…) пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) Президентский резерв высшего командования вооруженных сил Республики Казахстан – список военнослужащих вооруженных сил Республики Казахстан, прошедших особый порядок отбора, установленный настоящими правилами, для выдвижения на должности высшего командования вооруженных сил», — говорится в документе.

Согласно проекту указа, президентский резерв будет формироваться кадровым подразделением минобороны и рассматриваться высшей аттестационной комиссией.

«Утверждение президентского резерва осуществляется руководителем администрации президента Республики Казахстан по представлению министра обороны Республики Казахстан. Формирование президентского резерва определяет особый порядок отбора военнослужащих вооруженных сил, подготовки материалов, зачисления и исключения из него», — сказано в проекте указа.

В документе сказано, что организация работы по формированию президентского резерва будет возлагаться на минобороны.

«Президентский резерв формируется ежегодно с учетом потребности в кандидатах на занятие вакантных должностей высшего командования вооруженных сил, за исключением должности министра обороны Республики Казахстан», — отмечается в документе.

Президентский резерв, по планам, будет формироваться из числа военнослужащих вооруженных сил: соответствующих квалификационным требованиям, включающим требования по сроку воинской службы, уровню профессиональной подготовки, предусмотренным к замещению по предполагаемой должности; не имеющих дисциплинарных взысканий на момент представления материалов.

«При соответствии квалификационным требованиям министром обороны Республики Казахстан в президентский резерв могут быть рекомендованы военнослужащие вооруженных сил, прикомандированные (откомандированные) к государственным органам и международным организациям», — говорится в проекте.

Ожидается, что отбор кандидатов для зачисления в президентский резерв будет производиться «на основе изучения и оценки личных и деловых качеств военнослужащих вооруженных сил, результатов их служебной деятельности и решения высшей аттестационной комиссии».

«Ежегодно до 1 октября министерство обороны Республики Казахстан направляет в отдел военной безопасности и обороны совета безопасности Республики Казахстан списки военнослужащих вооруженных сил, рекомендованных для зачисления в президентский резерв, с приложением следующих материалов: представление министра обороны Республики Казахстан с указанием деловых и личных качеств военнослужащего; сведения о прохождении воинской службы (послужной список) с фотографией установленной формы; сведения о прохождении военнослужащим специальной проверки», — сказано в документе.

По результатам рассмотрения представлений к зачислению в президентский резерв военнослужащих вооруженных сил руководителем администрации президента, согласно документу, будет приниматься решение зачислить или отказать в зачислении в президентский резерв.

«Кадровое подразделение Министерства обороны Республики Казахстан в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки из утвержденного списка президентского резерва уведомляет военнослужащих вооруженных сил о зачислении их в президентский резерв или отказе в зачислении. Срок пребывания военнослужащих вооруженных сил в президентском резерве не должен превышать трех лет. Военнослужащие, зачисленные в президентский резерв, но не назначенные в период пребывания в нем на вышестоящие вакантные должности, могут быть вновь зачислены на общих основаниях», — сказано в проекте указа.

По планам, исключение военнослужащего вооруженных сил из президентского резерва будет производиться в случаях: привлечения в судебном порядке к административной ответственности за умышленное правонарушение; наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, снижения в должности или воинском званий; подачи рапорта об исключении из президентского резерва; увольнения с воинской службы.

«Военнослужащие вооруженных сил, исключенные из президентского резерва на основании подпункта 2) пункта 152-6 (наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, снижения в должности или воинском званий – КазТАГ) настоящих правил, могут быть зачислены в президентский резерв не ранее чем через один год после того, как устранены обстоятельства, послужившие основанием для его исключения, согласно настоящих правил», — говорится в документе.

Проект указа президента вынесен на публичное обсуждение до 12 апреля.