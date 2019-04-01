Про Астану и Нур-Султан

Сетевые СМИ о переименовании столицы Казахстана

Переименовать Астану в Нур-Султан предложил президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на церемонии принятия присяги 20 марта 2019 года.

«Вопрос о переименовании Астаны в Нур-султан решил Парламент. Токаев отказался от референдума» — 20 марта на совместном заседании палат Парламента обсудили вопрос переименования Астаны в Нур-Султан.

«В соответствии с Конституцией Правительство внесло предложение Президенту Казахстана о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президент принял решение направить данное предложение на рассмотрение Парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу«, – сообщил спикер Мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН.

Все депутаты (102 мажилисмена и 43 сенатора) в первом чтении единогласно поддержали переименование столицы Казахстана в город Нур-Султан.

«Уважаемые депутаты! Только что мы приняли историческое решение. Столица будет переименована в Нур-Султан«, – объявил Нурлан Нигматулин.

Проект закона «О внесении изменений в Конституцию РК» направили на подпись президенту.

Министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ сообщил, что нарушений закона в процедуре переименования не было. Этот вопрос регулирует 91-я статья Конституции.

«Действительно, 48-я статья ограничивает право президента инициировать изменения в Конституцию, потому что он не избранный, он временно исполняет. Поэтому его право ограничено. Но нарушения Конституции нет, потому что инициативу проявило Правительство в соответствии с 91-й статьёй. Мы на референдум предлагали внести это. Президент не согласился и направил этот законопроект в Парламент. Потому как этот законопроект может рассматриваться и на референдуме, и в парламенте с соблюдением установленных норм«, – пояснил глава Минюста.

Министр юстиции РК Марат Бекетаев отметил, что для переименования Астаны необходимо будет внести изменения в Конституцию Казахстана, так как название столицы определено и закреплено в Основном законе страны.

«Токаев постановил переименовать Астану в Нур-Султан» — 23 марта глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«В соответствии со статьей 9 закона от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю:

Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования«, — говорится в сообщении.

Кроме того, Президент Токаев подписал поправки в Конституцию страны. «Нур-Султан — новое название столицы Казахстана».

«Казахстанцев возмутило переименование столицы в Нур-султан: десятки задержанных» — Толганай УМБЕТАЛИЕВА, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии — Новшествами возмутились жители всего Казахстана, так как под переименование попала не только Астана, а все центральные улицы городов республики, в том числе, названные в честь поэта и философа Абая Кунанбаева, уважение к которому очень высокое. Тем не менее, пока протесты не охватили всю страну. В том числе, это связано с тем, что процесс переименования запустили накануне Навруза, отмечать который будут 5 дней — с 21 по 25 марта.

Однако протесты могут разрастаться, так как власти игнорируют мнение подавляющего большинства населения страны. В частности, в Facebook удаляются сообщения о том, что переименование незаконно, так как в Конституции Казахстана написано, что делать это может только президент, а не человек, исполняющий его обязанности. Официальные лица стараются не замечать протестов. Руководство страны делает вид, что Токаев полноценный второй президент Казахстана, но это неверно, поскольку главу государства в республике выбирают всенародным голосованием, а не путем передачи власти от одного человека к другому. Так же казахстанцы против установления культа личности. У нас уже очень много школ, университетов, улиц памятник в честь Назарбаева. Название правящей политической партии «Нур Отан» тоже связано с ним. Даже мечеть есть с его абривиатурой.

«Переименование вызвало серьезную полемику – Даурен Абаев» — Министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ высказался о реакции казахстанцев на переименование столицы в Нур-Султан, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Да, наблюдал (за реакцией — прим.). Надо признать, что переименование вызвало серьезную полемику. В том числе были определенные негативные высказывания. Для всего нужно определенное время. Пусть время пройдет, и мы более полную картину увидим. Если помните, когда из Акмолы в Астану переименовали, было также много мемов. Прошло время, и мы все полюбили бренд «Астана». Еще раз говорю, что никто не отменяет того, что Астана остается столицей«, — сказал Абаев журналистам в кулуарах правительства.

«Джохар Утебеков: «Я получил «нож в спину»» — 21 марта текущего года известный казахстанский адвокат Джохар УТЕБЕКОВ разместил на своей странице в соцсети «Фэйсбук» пост «Парламент незаконно переименовал Астану в Нурсултан!». Буквально на следующий день, 22 марта, Д.Утебеков попросил поддержки у общественности: «SOS!!! Меня лишают лицензии адвоката! Это месть властей за мой пост о незаконности переименования Астаны в Нурсултан! Он собрал тысячи лайков и репостов, разошелся по чатам. За это меня начали преследовать…Основание: мои «посты в фейсбуке… не соответствуют Конституции». При этом адвокат сослался на заявление Республиканской коллегии адвокатов, выложенное на сайте ведомства, в котором руководство коллегии «требует от дисциплинарной комиссии адвокатов Алматы исключить меня из адвокатуры. Меня наказывают за мое профессиональное мнение, в котором я не оскорбил ни одного человека! За юридический анализ Конституции!». О конфликтной ситуации и своем отношении к переименованиям Д.Утебеков рассказал в интервью корреспонденту портала «Резонанс» — Я не могу поменять свое мнение. Я знал эти пояснения, не я же первый поднял этот вопрос о переименовании столицы, и до моего поста уже какие-то публичные оправдания шли со стороны Министерства юстиции и других госорганов. Тем не менее, я уверен в своей правоте – переименование столицы не согласуется с некоторыми нормами законов.

«Почему Токаев не прав с Нур-Султаном» — У исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА не было правовой возможности внести изменения в Конституцию Казахстана, считает известный казахстанский правозащитник Евгений ЖОВТИС. Речь идет о переименовании Астаны в Нур-Султан.

С 20 марта 2019 года столица Казахстана фактически носит новое название — Нур-Султан. Случилось это после того, как президент Касым-Жомарт Токаев во время церемонии инаугурации выдвинул такую инициативу. Ее быстро одобрили депутаты парламента в двух чтениях, и маслихат Астаны не стал возражать, предложив лишь поставить дефис после «Нур».

Однако в обществе инициатива вызвала негативную реакцию. В некоторых городах страны прошли акции протесты людей, не согласных с переименованием столицы.

А эксперты и юристы начали писать в социальных сетях о том, что назначенный президент Токаев (реально всего лишь и.о. президента) не имеет права вносить изменения в Конституцию.

Так ли это на самом деле? Об этом мы спросили у известного казахстанского юриста и правозащитника Евгения ЖОВТИСА — «В статье 2 Конституции РК сказано: «Столицей Казахстана является город Астана». Это означает, что для того, чтобы изменить название этого населенного пункта, необходимо вносить изменения в Конституцию. То есть теперь нужно прописать в ней, что столицей Казахстана является город Нурсултан.

Внести изменения в Конституцию можно двумя способами. Первый — по инициативе президента это делает парламент в соответствии со своими полномочиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 53. Там написано, что парламент по инициативе президента вносит изменения и дополнения в Конституцию. Либо вторым — в соответствии со статьей 91 Основного закона о назначении референдума и внесении изменений через референдум, объявление о референдуме принимается по решению президента, причем это может быть как по его собственной инициативе, так и по предложению парламента или правительства.

То есть, по существу, ключевая роль в любых изменениях Конституции принадлежит президенту. Он объявляет референдум либо по своей инициативе, либо по предложению парламента и правительства или инициирует такие изменения для принятия парламентом.

И вот здесь и существует заковыка. Она заключается в том, что статья 48 Конституции, связанная с досрочным освобождением от должности президента, содержит пункт 2, который говорит, что лицо, принявшее на себя полномочия президента по основаниям, предусмотренным в пункте 1, не вправе инициировать дополнения и изменения в Конституцию. То есть никаких изменений и дополнений в Конституцию страны Касым-Жомарт Токаев инициировать не может. Это может парламент, но опять-таки через референдум, решение о проведении которого должен принять президент. Но не тот, что пришел на должность в соответствии с пунктом 1 статьи 48 — то есть в связи с досрочной отставкой действующего президента.

Иными словами, я не нахожу в нашем законодательстве ни единой возможности, которая бы могла позволить президенту Токаеву инициировать внесение изменений в Конституцию.

Но у нас в Казахстане, независимо от того, что говорит закон, если очень хочется, то можно, и это правило действует в течение многих лет.

Интерпретирует Конституцию Казахстана Конституционный Совет, членом которого является первый президент Назарбаев. И умозрительно я могу себе представить юридическую конструкцию, которую могут выстроить власти вокруг инициативы переименовать Астану в Нурсултан. Она очень забавная, и ее я обнаружил в 91 статье Основного закона. Дело в том, что, если президент решит передать проект изменений и дополнений в Конституцию на рассмотрение парламента, то тогда он на республиканский референдум не выносится. Поэтому можно предположить, что власти могут дать такое объяснение произошедшему: это нам всем в страшном сне привиделось, что с инициативой переименовать столицу выступил вновь назначенный президент, а в действительности это предложил парламент. Парламент сказал президенту, давайте проведем референдум по изменению наименования Астаны на Нурсултан, а президент ответил, что референдум делать не будем, и сразу передал инициативу в парламент, который это решение и принял.

То есть возможна такая хитрая интерпретация: мол, президент Токаев никаких изменений не инициировал, потому что это запрещает статья 48 Конституции, это парламент придумал, а он просто решил не выносить на референдум, а сразу отдал инициативу обратно в парламент для принятия решения».

«Иоган Меркель о переименовании Астаны: Формально юридически всё правильно» — Член Конституционного совета РК Иоган МЕРКЕЛЬ прокомментировал переименование Астаны в Нур-Султан, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

По словам Меркеля, эта процедура не относится к неизменным положениям Конституции и позволяет вносить соответствующие поправки в основной закон.

«Все процедуры, которые установлены, и требования, установленные Конституцией, были соблюдены. В интернете говорят, что Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. – Авт.) как лицо, принявшее полномочия президента, не имеет право инициировать (поправки в Конституцию. – Авт.). Есть такая норма в статье 48 Конституции«, – сказал Меркель.

При этом он подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев только предложил переименовать, а соответствующий законопроект об этом внесло уже Правительство.

«Законом не возбраняется как Парламенту, так и Правительству инициировать подобного рода законопроекты. Единственное, там есть обязательное условие, что для этого необходимо положительное заключение Конституционного совета. Мы такое заключение дали, потому что согласно 91-й статье, пункт 2, установлены случаи, когда нельзя вносить изменения в Конституцию. Речь идёт о суверенитете, территориальной целостности нашей страны, формы правления, статуса президента, основных принципов деятельности нашей республики.

Переименование столицы никак вот эти положения, запреты, которые установлены пунктом 2 статьи 91 Конституции, никак не нарушают. Поэтому формально юридически все правильно«, – пояснил член Конституционного совета.

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