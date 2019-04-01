Телеканалы с госучастием могут потерять самостоятельность в принятии решений по вещанию в Казахстане

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Телеканалы с государственным участием могут потерять самостоятельность в принятии решений по вещанию в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В целях внедрения новых подходов предлагается уполномоченный орган наделить полномочием по принятию решения по деятельности вещания теле-, радиоканалов с государственной долей участия в уставном капитале. Данный метод способствует расширению аудиторий телеканалов. Соответственно, это будет отражаться на экономическом росте субъектов СМИ и донесении до граждан качественной информации», — говорится в концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

Разработчики поправок уточнили, что в настоящее время увеличивается количество теле-, радиоканалов, и по состоянию на 2019 год их количество составляет 149 телеканалов.

«При этом количество отечественных телеканалов с государственным участием составляет всего восемь телеканалов. В этой связи в целях развития конкуренции требуется ввести новые подходы в сфере СМИ», — объяснили авторы документа необходимость указанной поправки.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 12 апреля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане за незаконную установку зарубежного спутникового телевидения предлагают вводить административные санкции.