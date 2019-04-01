Частично снять запрет с рекламы слабоалкогольной продукции планируют в Казахстане

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Частично снять запрет с рекламы слабоалкогольной продукции планируется в Казахстане, сообщается в концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

«На основании международного опыта предлагается внести соответствующие поправки в законодательство в части рекламирования товарного знака и наименования, известного как наименование пива, пивного напитка и вина с установлением запрета в период с 5.00 до 23.00 местного времени, а также в праздничные и выходные дни. Таким образом, разрешение рекламы слабоалкогольных продуктов в определенное время (ограниченное время), положительно отразится на развитии отрасли СМИ», — говорится в представленной концепции.

По словам разработчиков поправок, на сегодняшний день реклама является основным, неотъемлемым элементом комплекса продвижения и источником финансов, в том числе для СМИ, и «многие субъекты СМИ существуют за счет рекламных средств».

«Так, доходы от рекламы могут составлять до 60% содержания журналов, 70% объема газет, около 100% времени эфира теле- и радиопрограмм. В свою очередь, возможность получения доходов от рекламы в СМИ напрямую влияет на качество новостной ленты и программ. При этом реклама, развивая тенденции к расширению производства товаров, содействует обеспечению занятости в сфере услуг и производственном секторе экономики страны», — сказано в документе.

Однако, как поясняют авторы концепции, законами «О средствах массовой информации» и «О рекламе» установлен запрет на рекламу ряда продукции, в том числе слабоалкогольной.

Предложение частично снять запрет разработчики основывают на зарубежном опыте. В частности, по словам авторов документа, Европейская конвенция о трансграничном телевидении не налагает запрета на рекламу алкогольных напитков при соблюдении следующих правил: нельзя рекламировать саму продукцию; нельзя снимать рекламу с участием несовершеннолетних, в том числе выполнять рекламу с помощью мультипликации (анимации); реклама не может быть адресована несовершеннолетним; нельзя утверждать, что рекламируемая продукция имеет лечебные свойства, нельзя поощрять их неумеренное потребление; запрещено осуждать воздержание от употребления слабоалкогольных напитков; нельзя утверждать, что указанная продукция способствует укреплению взаимоотношений.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 12 апреля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане за незаконную установку зарубежного спутникового телевидения предлагают вводить административные санкции. Также стало известно, что казахстанские телеканалы с государственным участием могут потерять самостоятельность в принятии решений по вещанию.