Акиматы принимают недостаточные меры для обновления поликлиник в Казахстане

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Местные исполнительные органы принимают недостаточные меры для обновления поликлиник в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В 846 сельских населенных пунктах, в которых проживает более 200 тыс. человек отсутствуют медобъекты. В ряде регионах принимаются недостаточные меры по обновлению инфраструктуры. Так, к примеру, в Акмолинской области, где износ составляет более 80%, за последние два года построено всего три объекта здравоохранения. В ВКО при износе более 70% и отсутствии в 93 сельских населенных пунктах построен один объект», — сообщил Биртанов на заседании правительства во вторник.

В то же время, по его словам, степень износа зданий объектов первичной медико-социальной помощи в девяти регионах выше средне республиканского показателя — 54,3%, отмечается низкая оснащенность медтехникой и ее ежегодный износ.

Министр проинформировал, что в ближайшие три года акиматами регионов планируется открытие еще 595 объектов первичной медико-социальной помощи на сумму свыше 120 млрд тенге, запланирован капремонт 228 объектов и оснащение более 11 тыс. единиц медтехникой.

«Но в отдельных регионах данного количества объектов недостаточно для покрытия текущей потребности. В этой связи акимам регионов необходимо пересмотреть региональные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения с учетом обеспечения «шаговой доступности» первичной помощи к населению», — отметил Биртанов.