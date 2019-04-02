Премьер поручил снизить нагрузку на врачей общей практики в Казахстане

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Минздравоохранения и акиматам в областях РК поручено снизить нагрузки на врачей общей практики, а также проработать вопрос соцподдержки, передает корреспондент агентства.

«Имеется проблема перегруженности врачей и дефицит кадров. Министерству здравоохранения и акиматам необходимо организовать работу по обеспечении нагрузки на врачей общей практики, оснащение объектов. Хороший опыт есть в Карагандинской области. Этот опыт нужно использовать другим регионам», — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства во вторник.

Также, по его словам, необходимо проработать вопрос привлечения молодых кадров в села и их соцподдержки.

«Например, в Туркестанской области молодым специалистам предусмотрены высокие подъемные выплаты. В Западно-Казахстанской и Карагандинской областях организованы работы по обеспечению жильем. Нужно больше уделять внимание таким инициативам», — добавил премьер.

По информации министра здравоохранения Елжана Биртанова, в 2018 году нагрузка на одного врача составила 1989 человек прикрепленного населения. Самые высокие показатели нагрузки на врача общей практики отмечаются в Костанайской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.

«С учетом запланированного снижения нагрузки в организации ПМСП необходимы дополнительно 1157 врачей. В 2019 году высшими медицинскими учебными заведениями страны планируется выпуск более 5 тыс. врачей, из которых 1515 обучаются по специальности врача общей практики, что полностью покроет дефицит кадров ПМСП», — сообщил Биртанов.

Он заметил, что меры соцподдержки не носят обязательный характер и не предусмотрены в малых городах.

«Местные исполнительные органы должны использовать все меры соцподдержки для закрепления молодых специалистов. Необходимо законодательно закрепить возможность оказания мер соцподдержки не только на селе, но и в малых городах», — заключил Биртанов.