«Астана-Өнім» продан на торгах за 1,7 млрд тенге

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – На торгах реализован госпакет акций АО «Астана — Өнім» в размере 100% от уставного капитала, который относился по праву владения и пользования к управлению делами президента РК, сообщается на сайте gosreestr.kz.

Торги прошли в формате тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа. Срок доверительного управления составляет пять лет.

Цена продажи АО составила 1,7 млрд тенге, стартовая цена была на уровне 1 млрд 688 млн 810,750 тыс. тенге, оценочная стоимость – 6 млрд 755,243 млн тенге.

Основным предметом деятельности АО, как указывается в информации, является производство высококачественной сельскохозяйственной продукции для государственных резиденций РК и других объектов.

Также на торгах продано за 332 млн тенге Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта» комитета по делам спорта и физкультуры минкультуры и спорта РК. Стартовая цена на торгах составляла 331,060 млн тенге, оценочная стоимость – 662,120 млн тенге. В условиях указывалось, что профиль деятельности нужно сохранить в течение пяти лет.

Вместе с тем, торги по продаже 100% акций АО «Финансовая академия» снова не состоялись, на момент начала торгов было менее двух заявок участников тендера, актив ранее выставлялся три раза. Стартовая цена составляла 2 млрд 101 млн 387,5 тыс. тенге, оценочная стоимость — 4 млрд 202,775 млн тенге.

В условиях по продаже данного актива уточняется, что нужно сохранить профиль деятельности в течение пяти лет и согласие на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли в пользу продавца за 2018 год и по итогам 2019 года (после утверждения годовой финотчетности) пропорционально периоду до даты перехода права собственности госпакета акций АО «Финансовая академия» к покупателю.