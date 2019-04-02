Величина прожиточного минимума в Казахстане с начала 2019 года увеличилась на 3,6%

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Величина прожиточного минимума в марте 2019 года составила 27 405 тенге, сообщает статкомитет миннацэкономики РК.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 3,6%», — указывается в информации.

При этом уточняется, что в ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 16,2%, фруктов и овощей – 8,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%, сахара, чая и специй – 2,2%.