Цифровое мошенничество за последние два года выросло вдвое

Алматы. КазТАГ. 2 апреля — Валентина Владимирская. Цифровое мошенничество с 2017 до 2019 годы выросло вдвое, заявила исполнительный директор компании Oz Forensics Светлана Ефимова.

«Цифровое мошенничество по документам, приходящим в нашу компанию, выросло вдвое. Если в 2017 году из 100 документов только 5 были мошенническими, то теперь таких документов — 10 из 100», — сказала Ефимова на встрече компании с менеджерами банков и страховых компаний во вторник в Алматы.

По ее словам, банки и страховщики не готовы разглашать данные по числу атак мошенников, но компания это видит.

По существующим стандартам, процент точности распознавания (идентификация лица на фотографии по биометрическим точкам — на надбровных дугах, скулах и других) для банков, по информации эксперта, при сличении фотографий клиентов и других его документов, должен быть не менее 50%, для страховых компаний — не менее 20%.

«Можно подделать рисунок мягких тканей, но эти точки не меняются», — пояснила Ефимова.

Эти технологии, по ее данным, до сих пор применяются в аэропортах, в полиции и некоторых других местах.