FlyArystan с 1 мая начнет осуществлять авиарейсы Алматы-Нур-Султан

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Новый авиаперевозчик FlyArystan начал продажу билетов из Алматы в Нур-Султан, сообщает пресс-служба компании.

«FlyArystan открыл сегодня продажу билетов из Алматы в столицу Казахстана. Полеты в Нур-Султан начнут осуществляться 1 мая 2019 года на реактивных авиалайнерах Airbus A320 вместительностью 180 посадочных мест. Минимальная стоимость тарифа по популярному среди казахстанцев направлению начинается от 6999 тенге в одну сторону», — отмечается в информации.

Уточняется, что рейсы по направлению Алматы-Нур-Султан-Алматы будут осуществляться дважды в день.

«Таким образом общее количество полетов составит 14 раз в неделю», — указывается в информации.