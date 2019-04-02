Срок проведения внеочередной аттестации полицейских изменил Токаев

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Срок проведения внеочередной аттестации полицейских изменил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Администрации президента Республики Казахстан, министерству внутренних дел Республики Казахстан провести в период с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года внеочередную аттестацию сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего указа», — говорится в указе Токаева во вторник.

Напомним, 20 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции. В соответствии с тем документом, аттестацию планировали начать с 1 сентября.