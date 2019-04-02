Оставлен в силе приговор пластическому хирургу Писареву, после проведения липосакции которого скончалась гражданка Украины

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Оставлен в силе приговор в отношении пластического хирурга Дмитрия Писарева в Алматы, после проведения липосакции которого скончалась гражданка Украины Дана Агамурадова, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев уголовное дело в отношении Писарева, постановил – приговор Алмалинского районного суда от 29 декабря 2018 года оставить без изменения, апелляционные жалобы без рассмотрения», — огласила постановление коллегия горсуда.

В своих жалобах сторона потерпевшей Агамурадовой просила суд увеличить размер морального вреда с Т3 млн до Т50 млн, Писарев напротив просил оправдать его или хотя бы снизить сумму ущерба с Т3 млн до Т500 тыс.

Как сообщалось ранее, в 2016 году 34-летняя Агамурадова умерла после пластической операции (липосакция живота, спины и подтяжка кожи плеч), проведенной хирургом Писаревым в ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас». Операция проводилась с использованием «кустарного» аппарата, приспособленного для производства операции, под местной анестезией в неприспособленном для этого помещении – процедурном кабинете. Смерть пациентки наступила от жировой эмболии (закупорка сосудов каплями жира).

Суд признал Писарева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 317 (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК. Однако, суд постановил освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

8 октября 2018 года в Центральной клинической городской больнице Алматы скончалась 30-летняя Лаура Избасарова после пластической операции, проведенной также Писаревым. Женщина поступила с «судорожным синдромом» с указанного частного медцентра. В это время Писарев проходил подозреваемым по делу о гибели после липосакции Агамурадовой.