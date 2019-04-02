Инициатива по ранней постановке на учет беременных не сможет решить задачу по повышению уровня рождаемости

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Материальное стимулирование ранней постановки на учет беременных направлено на повышение уровня рождаемости, здоровья матери и ребенка, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК-Елбасы Камила Ковязина.

«Ранняя постановка беременных на учет снижает риски недонашивания ребенка, так как способствует своевременному выявлению пороков развития. Соответственно, предложение осуществлять выплаты для тех, кто встает на учет до 12 недель, направлено на повышение уровня рождаемости и здоровья матери и ребенка», — прокомментировала Ковязина для КазТАГ сообщение о том, что в Казахстане планируют выдавать не менее Т425 тыс. встающим на учет в течение 12 недель беременности.

При этом, продолжила эксперт, законодатели, видимо, не в курсе распространенной среди медиков практики не принимать беременных на учет до 12 недель.

«Дело в том, что первый триместр – время повышенного риска для беременности, около 15-20% из них могут замереть или закончиться выкидышем, поэтому очень часто женщин, даже если они обратились в поликлинику на ранних сроках, отправляют подождать», — уточнила собеседник агентства.

Поэтому на мой взгляд, отметила спикер, инициатива не сможет решить задачу, на решение которой она изначально ориентирована.

«Более того, если она будет принята, это может привести к значительным финансовым потерям из местного бюджета. Кроме того, есть риск «коммерциализации» вопроса. Ради этой довольно крупной суммы отдельные личности могут намеренно беременеть, получать выплаты, а затем избавляться от плода», — предположила эксперт.

По ее мнению, в целях стимулирования ранней постановки на учет беременных женщин не стоит делать упор на материальный аспект.

«В первую очередь, необходимо проработать вопрос в медицинских учреждениях, изменить отношение врачей и медперсонала», — заключила Ковязина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане планируют выдавать не менее Т425 тыс. встающим на учет в течение 12 недель беременности. Такая норма содержится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».

«В Бюджетный кодекс РК (…) 1) подпункт 4) пункта 1 статьи 54 («Расходы областного бюджета» – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «4) здравоохранение: (…) материальное поощрение беременных женщин, вставших на учет по беременности в сроке до двенадцати недель, в размере не менее десяти минимального размера заработной платы (МЗП)», — говорилось в представленном в прошлую среду законопроекте.

1 МЗП = Т42 500.