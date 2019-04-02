Назначен новый заместитель главного военного прокурора РК

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Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Приказами генерального прокурора в органах военной прокуратуры произведены кадровые назначения, сообщается на сайте ведомства.

«На должность заместителя главного военного прокурора назначен полковник юстиции Дархан Галиханович Ержанов», — отмечается в информации.

Ержанов службу в органах прокуратуры начал в 1996 году помощником прокурора города Костанай, затем занимал различные должности в прокуратуре Костанайской области и генпрокуратуре РК. С 2009 года был военным прокурором Костанайского гарнизона.

Кроме того, на должность военного прокурора Западного региона назначен подполковник юстиции Нурлан Айтуганов, который до настоящего назначения был заместителем военного прокурора Акмолинского гарнизона.

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